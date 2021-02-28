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Город в Карелии вошел в топ популярных городов на озерах для отдыха в 2021 году

Новости. Общество
17:20, 01 Марта 2021
фото: © dimabalakirev.livejournal.com
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Туристы активно бронируют жилье в Лахденпохье, чтобы отдохнуть на Ладожском озере.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, какие города на озерах популярны для отдыха в 2021 году. По данным сервиса, самыми популярными озерами у туристов в этом году стали Мойнакское озеро в Евпатории (24%), Голубицкое грязевое озеро (20%), Банное (18%), Ладожское озеро (18%), Байкал (15%), Селигер (14%), Абрау-Дюрсо (12%) и солёные озёра в Соль-Илецке (11%).

Туристы в основном ездят на озера семьями (35,31%) и парами (29,93%), реже компаниями (10,03%). Они бронируют чаще отели - 63,20% и квартиры - 27,34%, реже дома - 8,59%.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жилье для отдыха на озерах от 1 до 11 ночей и тратят от 2,5 до 6,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в Соль-Илецке, дороже – в Байкальске. Средняя стоимость ночи в отеле в Лахденпохье - 6594 рублей. При этом отдых в Голубицком обойдется в 2990 рублей, а в Абрау-Дюрсо – 3000 рублей.

Ранее сообщалось, Карелия вошла в топ-5 популярных направлений у российских туристов для путешествий в 2021 году.

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