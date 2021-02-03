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Карелия вошла в топ-5 популярных направлений у российских туристов для путешествий в 2021 году

Новости. Общество
17:20, 04 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Аналитики сайта бронирования жилья Tvil.ru выявили предпочтения туристов, путешествующих по России и Абхазии.

По данным Tvil.ru, число бронирований в 2021 году выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Туристы выбирают Крым, Краснодарский край, Ленинградскую область, Карелию, Кемеровскую область, Ставропольский край, Московскую область, Башкирию и Карачаево-Черкесию в Российской Федерации, а также Абхазию. Эти регионы вошли в десятку популярных направлений для путешествий 2021 года.

По статистике Tvil.ru, туристы планируют путешествия от 3 до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1555 до 7949 рублей в сутки. Квартиры в Ставропольском крае дешевле всего обходятся туристам в этом году. Стоимость посуточной аренды коттеджа в Кемеровской области составляет более 7 тысяч рублей.

В Крыму отдых обойдется в 3162 рублей, в Краснодарском крае – 2573 рублей, в Абхазии - 2140 рублей, в Ленинградской области – 2571 рублей. А в замыкающей топ-5 Карелии бронирование жилья в сутки обойдется в 5966 рублей.

Ранее Карелия вошла в топ-10 самых красивых мест для отдыха с детьми в России летом.

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