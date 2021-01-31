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Карелия вошла в топ-10 самых красивых мест для отдыха с детьми в России летом

Новости. Общество
09:45, 01 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где можно красиво отдохнуть летом с детьми в России.

Как показали исследование сервиса, 59% туристов считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом. Главные детские курорты – Евпатория и Феодосия. Если нужен отличный сервис и бюджет на отдых не ограничен, то туристы рекомендуют выбрать Ялту и Сочи. Здесь вы найдёте много хороших комфортабельных отелей и ресторанов.

За курорты Краснодарского края проголосовало 25% россиян. "Бронзу" в опросе самых красивых мест для отдыха с детьми получило озеро Байкал, набрав 4% голосов.

Карелия оказалась на 6 месте, за нее проголосовали 2,17 % респондентов.

В топ-10 вошли также Калининградская область, озеро Селигер, озеро Банное (Яктыку́ль) в Башкирии, Алтайский край,  Курорты Кавказских Минеральных Вод и Ленинградская область.

Ранее город в Карелии оказался в десятке лучших мест отдыха для влюбленных.

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