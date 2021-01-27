Город в Карелии оказался в десятке лучших мест отдыха для влюбленных

Сервис бронирования жилья Tvil.ru включил Сортавалу в десятку популярных городов для романтичных путешествий на День влюблённых.

Сортавала оказалась на десятом месте в списке городов, куда можно поехать на 2-3 дня отдохнуть вдвоём и отметить День влюблённых, 14 февраля. Список составлен сервисом бронирования жилья Tvil.ru на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 12 по 15 февраля 2021 года.

Сообщается, что средние траты на аренду жилья в сутки в Сортавале составляют 5550 рублей.

"По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на 2-3 дня в феврале и тратят на отели и квартиры от 1433 ₽ до 5550 ₽ в сутки. 48% влюблённых пар бронирует недорогие отели и квартиры в Ялте и Челябинске. Ещё 29% туристов, путешествующие в одиночку, планируют поездки на февральские выходные на Урал и в Сибирь. 11% семей отдохнут с детьми в завершающем зимнем месяце в Сочи и Шерегеше. Туристы бронируют на февральский мини-отпуск отели — 52%, квартиры — 39%.", - утверждают авторы рейтинга.

Рейтинг самых популярных городов для визита 14 февраля возглавили Ялта, Севастополь и Сочи.

Ранее сообщалось, что Костомукша вошла в десятку лучших моногородов страны.