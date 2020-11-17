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Костомукша вошла в десятку лучших моногородов страны

Новости. Экономика
08:05, 18 Ноября 2020
фото: сайт АО "Карельский окатыш"
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Фонд развития моногородов включил населенный пункт в Карелии в число победителей собственного рейтинга за 2019 год.

Фонд развития моногородов подвел итоги рейтинга за 2019 год. В десятку лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. В их числе оказалась карельская Костомукша. Об этом сообщается на сайте "Моногорода.рф".

В ТОП-10 лучших моногородов вошли: Набережные Челны Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Первомайский Тульской области, Губкин Белгородской области, Кумертау Республики Башкортостан, Череповец Вологодской области, Костомукша Республики Карелия, Невинномысск Ставропольского края, Нижнекамск Республики Татарстан и Тутаев Ярославской области.

Сообщается, что  рейтинг рассчитывается по 17 показателям. Среди них: оценка взаимодействия города с институтами развития, качество и доступность инфраструктуры, показатели по развитию малого и среднего предпринимательства, оценка экономической ситуации в моногороде.

Ранее сообщалось, что гендиректор Костомукшского ГОКа назвал "бесценным" опыт работы во время эпидемии.

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Комментарии

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кир
2020-11-18 11:24:29
А парня, пропавшего весной, так и не нашли. :)
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