Гендиректор Костомукшского ГОКа назвал "бесценным" опыт работы во время эпидемии

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения не позволили АО "Карельский окатыш" привлечь специалистов из других регионов России и стран мира.

Об этом заявило руководство комбината, оценивая результаты работы предприятия в условиях эпидемии.

"Из-за закрытия границ в Костомукшу не смогли приехать специалисты из-за рубежа и других городов России", - говорится в официальном сообщении компании. Ограничения потребовали перестройки работы предприятия. "Наши сотрудники научились самостоятельно монтировать и налаживать сложнейшее оборудование, получив бесценный опыт, который пригодится в дальнейшем", – приводит пресс-служба комбината слова генерального директора "Карельского окатыша" Максима Воробьева. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".