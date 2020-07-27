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Гендиректор Костомукшского ГОКа назвал "бесценным" опыт работы во время эпидемии

Новости. Экономика
12:53, 28 Июля 2020
фото: сайт АО "Карельский окатыш"
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Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения не позволили АО "Карельский окатыш" привлечь специалистов из других регионов России и стран мира.

Об этом заявило руководство комбината, оценивая результаты работы предприятия в условиях эпидемии.

"Из-за закрытия границ в Костомукшу не смогли приехать специалисты из-за рубежа и других городов России", - говорится в официальном сообщении компании.

Ограничения потребовали перестройки работы предприятия.

"Наши сотрудники научились самостоятельно монтировать и налаживать сложнейшее оборудование, получив бесценный опыт, который пригодится в дальнейшем", – приводит пресс-служба комбината слова генерального директора "Карельского окатыша" Максима Воробьева.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Григорий Ефимович
2020-07-28 13:04:38
Вот как! Значит МОЖЕМ! Хорошая новость!
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