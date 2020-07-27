Гендиректор Костомукшского ГОКа назвал "бесценным" опыт работы во время эпидемии

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения не позволили АО "Карельский окатыш" привлечь специалистов из других регионов России и стран мира.
Об этом заявило руководство комбината, оценивая результаты работы предприятия в условиях эпидемии.
"Из-за закрытия границ в Костомукшу не смогли приехать специалисты из-за рубежа и других городов России", - говорится в официальном сообщении компании.
Ограничения потребовали перестройки работы предприятия.
"Наши сотрудники научились самостоятельно монтировать и налаживать сложнейшее оборудование, получив бесценный опыт, который пригодится в дальнейшем", – приводит пресс-служба комбината слова генерального директора "Карельского окатыша" Максима Воробьева.
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