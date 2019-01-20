Петрозаводск убирают от снега 30 единиц техники

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В столице Карелии продолжается уборка улиц от снега, сообщили в мэрии.
По данным пресс-службы, компания-подрядчик ООО "ТехРент" работает как на центральных улицах, так и в отдаленных районах города. На улицы города выведено около 30 единиц техники. Грейдер работает в отдаленных районах Птицефабрика и ТИЗ "Усадьбы". Ручные бригады рассредоточены на тротуарах, пешеходных переходах и остановках.
Снег вывозят с улиц Маршала Мерецкова и Правды, с проспекта Ленина, продолжаются работы на участке Лесного проспекта, соединяющем районы Кукковка и Древлянка.
Уборка города находится на постоянном контроле специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.
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