Петрозаводск в четверг простится с Валерием Верхоглядовым

Прощание с известным журналистом, писателем и краеведом Карелии Валерием Верхоглядовым состоится 17 января.

Напомним, Валерий Николаевич Верхоглядов ушел из жизни 15 января на 73-м году жизни после тяжелой непродолжительной болезни.

"Прощание с Валерием Верхоглядовым состоится 17 января с 10 до 11 часов в траурном зале по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 40а", - рассказали в Национальной библиотеке Карелии.

По данным министерства культуры Карелии, ведущей темой журналиста и писателя Верхоглядова была история родного края. Его статьи в газетах "Комсомолец", "Ленинская правда", "Петрозаводск", "Город" пользовались большой популярностью у читателей.

Валерий Николаевич был автором более 20 книг, большая часть которых была посвящена краеведению. Он вел большую общественную работу, являясь членом Правления Карельского отделения союза писателей России, членом комиссии по сохранению культурного и духовного наследия при главе Петрозаводска, членом Общественного совета в Национальном музее Республики Карелия. В 1996 году он первым в республике получил звание заслуженного журналиста Карелии.