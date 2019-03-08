Петрозаводск в этом году отметит юбилей мемориала "Могила Неизвестного солдата"

28 июня 1969 года, в день 25-й годовщины освобождения столицы республики, вспыхнул Вечный огонь, доставленный из города-героя Ленинграда.

Летом 1969 года состоялось торжественное открытие мемориала. Композиционно он решён в виде невысокой протяжённой панели из габбро-диабаза, в центральной части которой находится могила Неизвестного солдата. Над панелью возвышается прямоугольная площадка, в заглублении которой расположена пятигранная призма из малинового кварцита. В центре находится газовая горелка, символизирующая Вечный огонь Славы. Рядом с ней металлическими накладными буквами выложена надпись: "Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен". Справа установлена 60-тонная глыба гранита с надписью: "Героям, сынам Октября, кто жизнь свою отдал за счастье народа, памятник этот воздвигнут".

Подробности - в материале "Столицы на Онего".