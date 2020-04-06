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Петрозаводск вошел в число российских городов с благоприятной средой для проживания

Новости. Общество
13:00, 07 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Карельская столица улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, сообщили в администрации города.

Список благоприятных для жизни городов составляет Минстрой России на основании специально рассчитанного индекса.

На результаты влияют итоги проведенной в предыдущие годы работы по улучшению городской среды, созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан. Это доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, качество дорог, доступность общественного транспорта, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и многое другое. 

Для корректного составления шкал оценки и сравнения все города распределены по десяти размерно-климатическим группам. Петрозаводск набрал 193 балла среди крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек, находящихся в условно комфортном климате. 

Напомним, Петрозаводск, Лахденпохья и Сортавала вошли в десятку городов, где популярны дома во время изоляции.

 

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Комментарии

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drug
2020-04-07 13:38:51
Ну да, что за глупость.
Хотя если данные в Минстрой предоставляла Петрозаводская мэрия - тогда все ясно.
Хотел бы поздравить жителей Петрозаводска, скоро у вас будет новый глава города.
Изя
2020-04-07 13:47:35
drug, хоть намекни , кто :)
кир
2020-04-07 13:09:26
Фигня полная. Стремительно идёт жадная уплотнительная застройка города. Потомки проклинать вас будут. :)
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