Петрозаводск вошел в число российских городов с благоприятной средой для проживания

Карельская столица улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, сообщили в администрации города.

Список благоприятных для жизни городов составляет Минстрой России на основании специально рассчитанного индекса.

На результаты влияют итоги проведенной в предыдущие годы работы по улучшению городской среды, созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан. Это доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, качество дорог, доступность общественного транспорта, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой и многое другое.

Для корректного составления шкал оценки и сравнения все города распределены по десяти размерно-климатическим группам. Петрозаводск набрал 193 балла среди крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек, находящихся в условно комфортном климате.

Напомним, Петрозаводск, Лахденпохья и Сортавала вошли в десятку городов, где популярны дома во время изоляции.