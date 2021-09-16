Петрозаводск вошел в топ-5 популярных железнодорожных направлений из Санкт-Петербурга

Сразу два города Карелии попали топ-20 популярных ж/д направлений на сентябрь с отправлением из Санкт-Петербурга.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего отправляются на поездах в сентябре путешественники из Москвы и Санкт-Петербурга. Петрозаводск и Сортавала попали в список популярных железнодорожных направлений с отправлением из северной столицы.

Карельские города заняли третью и четвертую позиции в топ-20, уступив Москве и Пскову. Петрозаводск и Сортавала оказались у путешествующих на поездах популярнее, чем Ярославль, Нижний Новгород, Тула, Рязань и Ростов-на-Дону.

Средний чек за ж/д билет из Санкт-Петербурга за год вырос на 7% и находится на уровне 2 820 рублей в одну сторону.

Ранее Карелия попала в топ-20 популярных направлений по итогам туристического кэшбека осеннего сезона.