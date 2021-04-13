Петрозаводск закрепил свое лидерство в России по отказу населения от наличных денег

Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 68,8% от общего объема всех операций, совершенных жителями города в 2021 году.

По этому показателю столица Карелии, как и в прошлом году, заняла первое место в России.

Такой вывод следует из рейтинга "безналичных" городов и регионов России за первый квартал 2021 года, составленного Сбербанком. Доля безналичного оборота продолжает расти почти по всем категориям платежей. Наиболее охотно на использование банковских карт переходили посетители кафе и ресторанов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".