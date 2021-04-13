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Петрозаводск закрепил свое лидерство в России по отказу населения от наличных денег

Новости. Общество
15:17, 14 Апреля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC
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Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 68,8% от общего объема всех операций, совершенных жителями города в 2021 году.

По этому показателю столица Карелии, как и в прошлом году, заняла первое место в России.

Такой вывод следует из рейтинга "безналичных" городов и регионов России за первый квартал 2021 года, составленного Сбербанком.

Доля безналичного оборота продолжает расти почти по всем категориям платежей. Наиболее охотно на использование банковских карт переходили посетители кафе и ресторанов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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