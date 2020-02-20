Петрозаводская администрация согласовала монстрацию

Очередное шествие горожан с абсурдными лозунгами намечено на Первомай.

Администрация Петрозаводска согласовала проведение в городе 1 мая очередной монстрации – массовой художественной акции в форме демонстрации с абсурдными аполитичными лозунгами, придуманными самими участниками. Как рассказал "Столице на Онего " известный в карельской столице блогер-урбанист Кирилл Прохоров, который выступил организатором акции, в нынешнем году монстрация вновь пройдет на Онежской набережной – с 12 до 14 часов.

По словам Прохорова, у городских чиновников не возникло особых вопросов к нему, как заявителю монстрации. Однако в официальном документе, подписанном заместителем главы администрации Любовью Иконниковой отмечается, что мэрия оставляет за собой право отозвать это согласование, если у заявленные цели акции будут противоречить Конституции РФ и действующему законодательству