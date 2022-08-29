Петрозаводская епархия ушла в Telegram

Начал работу Telegram-канал Петрозаводской епархии, сообщается на сайте организации.

В понедельник, 29 августа, в мессенджере Telegram по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина открыт информационный канал Петрозаводской епархии https://t.me/s/kareleparhia.

Подписчики канала смогут первыми узнавать новости епархиальной жизни. Здесь же будут размещаться ссылки на статьи, анонсы событий, материалы мониторинга СМИ.

Канал доступен по ссылке https://t.me/kareleparhia. Несмотря на то, что Telegram предназначен в первую очередь для пользователей мобильных устройств, его можно установить и на персональные компьютеры, скачав приложение с сайта https://telegram.org

Чтобы подписаться на канал «Петрозаводская и Карельская епархия» у вас должен быть установлен телеграм.

Если просматриваете эту страницу через устройство на котором установлен Telegram, то просто нажмите https://t.me/kareleparhia (или кнопку «открыть» выше) и должно появиться окно выбора приложения Telegram.

Вы можете найти канал через поиск в Telegram. Для этого введите в поиск логин «@kareleparhia» или название «Петрозаводская и Карельская епархия». Если не получается найти канал, вы можете отправить публичную ссылку @kareleparhia в сохраненные сообщения и перейти по ней.

Выйти на страницу епархии можно и с официального сайта https://eparhia10.ru/, кликнув на значок телеграмм в верхнем правом углу.

Когда откроется канал епархии, обязательно нажмите снизу кнопку «присоединиться» (JOIN).

Кроме официального сайта Петрозаводская епархия также имеет страницы в популярных социальных сетях — ВКонтакте и Ютюбе.