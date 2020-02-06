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Петрозаводская компания организовала выпуск энергосберегающих светильников в Финляндии

Новости. Экономика
10:53, 07 Февраля 2020
фото: © "Энергосбережение"
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Петрозаводская компания "Энергосбережение" организовала в Финляндии производство энергосберегающих светильников.

По словам директора предприятия Олега Шендерова, "Энергосбережение" занимается изготовлением производственных модулей, которые поставляются в Финляндию, и там применяются для выпуска светильников.

"Это небольшие микропроизводства, небольшие технические ячейки, которые позволяют нам быть максимально близко от заказчика. На данный момент в Финляндии установлена такая техническая ячейка, это позволяет выпускать светильники на территории Финляндии", – рассказал Шендеров.

По его словам, в планах компании расширение географии поставок на Бельгию, Австрию другие страны Европейского союза.

Помощь в поиске покупателей продукции "Энергосбережения" оказывает Центр поддержки экспорта при Корпорации развития Карелии. Благодаря Центру были организованны поездки представителей компании на международные выставки в Казахстане, Чехии и Санкт-Петербурге. Итогом выставок стало заключение внешнеэкономических контрактов.

Запуск производства энергосберегающих светильников позволил предприятию победить в номинации "Прорыв года" на конкурсе "Экспортер года" в прошлом году.

Кроме выпуска светильников компания приступила к разработке компьютерных систем управления уличным освещением. Внедрение этой технологии планируется в городах Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-07 11:03:29
Круто! А налоги в казну какого государства пойдут?
Гость
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