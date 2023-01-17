Петрозаводская полиция просит помочь в розыске подозреваемого

Правоохранительным органам Петрозаводска нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции карельской столицы разыскиваютДаниила Сергеевича Калясова 1995 года рождения.



Мужчину подозревают в имущественном преступлении. Он скрылся от органов дознания.

Всех, кто знает, где искать подозреваемого, полиция просит сообщать эту информацию по номеру телефона 8 981-402-06-14.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.