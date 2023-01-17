Петрозаводская полиция просит помочь в розыске подозреваемого

Правоохранительным органам Петрозаводска нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Сотрудники полиции карельской столицы разыскиваютДаниила Сергеевича Калясова 1995 года рождения.
Мужчину подозревают в имущественном преступлении. Он скрылся от органов дознания.
Всех, кто знает, где искать подозреваемого, полиция просит сообщать эту информацию по номеру телефона 8 981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.
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