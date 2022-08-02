Петрозаводская ТЭЦ переходит на мазут из-за взрыва газопровода

Взрыв на газопроводе в Карелии привел к отключению снабжения природным газом Петрозаводской ТЭЦ.

Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Оба котла Петрозаводской ТЭЦ переведены на мазут, в Петрозаводске снижения параметров не будет. ЦБК Кондопога переходит на мазут», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, авария произошла около шести утра в районе села Таржеполь Прионежского района. Взрыв произошел предположительно внутри газопровода, с разбросом частей газопровода на 30 метров. Наблюдалось факельное горение высотой до 100 метров, загорание лесополосы ориентировочно на площади 2,5 га. Пожар потушен силами пожарных частей, подведомственных Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и МЧС РК.