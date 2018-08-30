Петрозаводских таксистов предупредили о мошенниках, которые просят шампанского для начальника

В популярном паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" местных таксистов предупредили о мошенничестве.

Сообщение написал интернет-пользователь Александр Вердум, который, судя по всему, сам попался на удочку злоумышленников.

"Уважаемые Таксисты, предостерегаю вас от мошенничества, если вас вызывают на адрес где расположено например здание ФСБ на Андропова 5 или МВД на курганском проезде, а заказ до аэропорта Бесовца, а потом вам перезванивает клиент и просит вас купить бутылочку шампанского баночку кофе и коробочку конфет так как у его начальника юбилей, а он за эту услугу доплачивает к заказу тысячу рублей, а потом когда вы все это купите он попросит по сценарию положить 2000 тысячи на телефон с началом цифр 999. Сразу посылайте на ......!!!! Не видитесь развод чистой воды", – отметил Александр (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Интернет-пользователь также упомянул о трех бутылках шампанского, которые у него "не приняли в магазине".