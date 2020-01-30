Петрозаводский аэропорт соответствует всем требованиям норм безопасности, заявили власти Карелии

Заместитель Секретаря Совбеза России – руководитель рабочей группы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Рашид Нургалиев провел совещание, посвященное вопросам развития аэровокзального комплекса столицы Карелии.

Аэропорт "Петрозаводск" соответствует всем нормам безопасности – о таком заключении специалистов Федерального агентства воздушного транспорта ("Росавиация") Заместителю Секретаря Совета Безопасности России Рашиду Нургалиеву отчитались участники совещания, посвященного вопросам строительства здания нового аэровокзала.

"Гендиректор аэропорта "Петрозаводск" Алексей Владимирович Николаев доложил, что приехавшая из Москвы комиссия завершила работу. Замечания, которые предъявлялись ранее, устранены. Я сам позвонил в Москву, и начальник управления транспортной безопасности "Росавиации" Олег Иванович Сотников подтвердил, что уже получил соответствующий отчет и в ближайшее время будет подписан сертификат безопасности", - отметил Рашид Нургалиев.

На заседании отмечено, что техническая задержка с оформлением документов никак не повлияла на уровень безопасности пассажиров и персонала предприятия.

В ходе совещания Рашид Нургалиев также осмотрел конструкции возводимого аэровокзального комплекса, ознакомился с заключениями специалистов о выполнении строительства, оценивших степень готовности объекта в 44 процента.

"Срок, который мы обозначили для принятия аэровокзала в эксплуатацию, – май. И сегодня коллеги подтвердили, что мы укладываемся в этот срок", - констатировал заместитель Секретаря Совбеза России.

В совещании приняли участие депутат Госдумы Валентина Пивненко, первый заместитель главы республики - премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик, заместитель премьер-министра правительства РК Оксана Чебунина, представители исполнительной власти Карелии, подразделений Министерства обороны России, организаций, связанных со строительством аэровокзального комплекса, сотрудники надзорных и контролирующих ведомств.

Напомним, возводимый в рамках подготовки к 100-летию республики комплекс международного аэропорта "Петрозаводск", сможет принимать и отправлять до 300 авиапассажиров в час, обеспечивая для них высокий уровень обслуживания, а также предоставляя условия для комфортного и безопасного пребывания. Здание действующего сейчас аэровокзала будет действовать как международный пункт пропуска, поскольку имеет все необходимые для этого технические средства и помещения для работы сотрудников пограничной и таможенной служб.