Петрозаводский бизнесмен утаил от государства более 10 млн рублей налогов

Городской суд Петрозаводска вынес приговор директору фирмы, скрывшего от государства более 10 млн рублей налоговых платежей.

Как следует из материалов дела, директор и единственный учредитель компании, имевшей недоимку по налогам на 10,7 млн рублей, с ноября 2014 по ноябрь 2015 создал систему расчетов, которая полностью исключала зачисление на расчетный счет фирмы денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

С применением указанной системы расчетов было перечислено денежных средств на общую сумму, превышающую совокупный размер задолженности перед бюджетом, что указало на наличие у руководимого подсудимым общества реальной возможности к полному ее погашению.

Суд оштрафовал директора на 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.