"Петрозаводский маньяк" почувствовал безнаказанность из-за невнимания полиции

"Столице на Онего" стали известны дела Антона Ипатова, за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.

Пока в Верховном суде Карелии слушается дело Антона Ипатова, которого журналисты уже окрестили "петрозаводским маньяком", следственный комитет собирается отправить на скамью подсудимых трех полицейских, обвиняемых в халатности, из-за которой, по версии Следкома, осенью прошлого года в карельской столице были убиты две девушки.

Обвинения в халатности предъявлены участковому и двум следователям из Управления МВД по Петрозаводску, которые, как считают в республиканском управлении СК РФ, не предотвратили прошлогодние убийства, всколыхнувшие город.

В основу этих обвинений лег факт избиения Ипатовым жителя Петрозаводска Игоря Круковского, с которым они вместе выпивали в квартире их общего знакомого. Совместная выпивка закончилась для Круковского плачевно – он оказался в больнице из-за тяжелых травм, которые ему причинил Ипатов. Эта история произошла в июне прошлого года, однако полиция возбудила уголовное дело по факту избиения Круковского только 10 сентября. В результате, по словам руководителя Карельского управления Следственного комитета РФ Евгения Швеца, у Ипатова возникло "ощущение безнаказанности и бесконтрольности, отсутствия внимания к нему со стороны правоохранительных органов", и это привело к трагическим событиям 19 и 20 сентября, когда "петрозаводский маньяк" зарезал двух девушек.

Однако, как стало известно "Столице на Онего", у сотрудников карельской полиции имелись основания для розыска и задержания Ипатова не только по факту избиения Круковского.

Какие преступления совершил Ипатов до убийства девушек, читайте в статье Валерия Поташова "Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска.