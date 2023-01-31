Петрозаводский самбист стал третьим на первенстве Северо-Запада

Воспитанник СШОР №5 Эрик Гилюмерян завоевал бронзу в весовой категории до 53 килограммов.

С 3 по 5 февраля в городе Борисовичи (Псковская область) проходило первенство Северо-Запада по самбо среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения.



Представитель петрозаводской спортшколы олимпийского резерва №5 Эрик Гилюмерян стал обладателем бронзовой награды в весовой категории до 53 килограммов, сообщили в мэрии карельской столицы.



В состязании приняли участие более 200 спортсменов из республик Карелия и Коми, Новгородской, Псковской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.