Петрозаводский университет приглашает на день открытых дверей

В опорном вузе Карелии расскажут о правилах приема на 2018 год.

В воскресенье, 25 марта, в Петрозаводском государственном университете состоится день открытых дверей.

ПетрГУ считается одним из лучших классических университетов страны, объединяющим в себе естественнонаучное и гуманитарное образование с фундаментальной наукой, что позволяет обеспечивать качество классического образования и соответствовать современности.

Вуз является единственным в России университетом, который готовит специалистов по карельскому, вепсскому и финскому языкам одновременно.

В Национальном рейтинге университетов у ПетрГУ 3 место среди опорных университетов России, 6 место среди вузов Северо-Западного федерального округа, 32 место среди всех вузов России.

Будущие абитуриенты познакомятся с преподавателями и студентами образовательных институтов ПетрГУ, узнают об образовательных программах и правилах приема на 2018 год, перечне вступительных испытаний, минимальных баллах для поступления, учете индивидуальных достижений, стипендиальных программах университета, социальных гарантиях для обучающихся в ПетрГУ и т.п.

Начало в 12.00 в актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33).

С 13.00 до 15.00 состоятся встречи с директорами образовательных институтов и представителями кафедр.