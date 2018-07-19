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Новости. Общество
14:41, 19 Июля 2018

"Петрозаводскмаш" изготовит оборудование для АЭС в Бангладеш.

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Петрозаводском филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" примет участие в производстве оборудования для второго энергоблока АЭС, который Росатом строит в Бангладеш.

Как сообщили в пресс-службе "Петрозаводсмаша", на предприятии будут изготовлены главные циркуляционные трубопроводы, корпуса главных циркуляционных насосов, корпусное оборудование систем пассивной защиты.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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19.07.18 16:52
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Комментарии

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Горожанин
2018-07-19 15:03:17
"Эффективные менеджеры", кстати, тоже разбежались. Остались рабочие, инженеры, толковые руководители. И дело пошло.
antidimon
2018-07-19 14:51:42
Вот это уровень менеджмента , без всяких минэков ,правительств работают люди , приятно наблюдать за их успехами ..
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