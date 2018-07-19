"Петрозаводскмаш" изготовит оборудование для АЭС в Бангладеш.

Петрозаводском филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" примет участие в производстве оборудования для второго энергоблока АЭС, который Росатом строит в Бангладеш.

Как сообщили в пресс-службе "Петрозаводсмаша", на предприятии будут изготовлены главные циркуляционные трубопроводы, корпуса главных циркуляционных насосов, корпусное оборудование систем пассивной защиты.

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