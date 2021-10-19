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Петрозаводску скоро будет не хватать гипермаркетов, считают разработчики Генплана города

Новости. Общество
10:21, 19 Октября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС

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Проект изменений в Генеральном плане Петрозаводска предусматривает увеличение торговых площадей к 2025 году.

Согласно документу, потребность в торговых точках составит порядка 500 кв. метров на 1 тыс. жителей или 140 тыс. кв. метров.

«Таким образом, при величине торгового комплекса порядка 14,0 тыс. м2, необходимо предусмотреть не менее 6-7 площадок под гипермаркеты», — говорится в проекте.

Разработчики Генплана подсчитала, что на каждый гипермаркет необходим участок площадью 3-5 гектар с учетом автопарковок.

«Выбор местоположения площадок гипермаркетов обусловлен, прежде всего, их удобным расположением в системе транспортных связей города», — сказано в документе.

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Комментарии

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Д.Ю
2021-10-19 11:38:04
Петрозаводску не хватает заводов, рабочих мест с хорошей зарплатой, а не магазинов с нищенскими подачками.
Кир
2021-10-19 11:31:11
Люблю качество работы супермаркетов. Вежливые сотрудники всегда готовые помочь. Фирменная работа. Кто недоволен, вам к загорелым, торгующим на на улице, на ящиках.
Горожанин
2021-10-19 11:17:27
Тогда уж еще нам не хватает магазинов "Красное и белое"!!! Это серьезно написано? Или настолько оторванные от жизни или "залоббированные" писали?
David.
2021-10-19 11:10:03
Бред наркомана.
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