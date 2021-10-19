Петрозаводску скоро будет не хватать гипермаркетов, считают разработчики Генплана города

Проект изменений в Генеральном плане Петрозаводска предусматривает увеличение торговых площадей к 2025 году.

Согласно документу, потребность в торговых точках составит порядка 500 кв. метров на 1 тыс. жителей или 140 тыс. кв. метров.

«Таким образом, при величине торгового комплекса порядка 14,0 тыс. м2, необходимо предусмотреть не менее 6-7 площадок под гипермаркеты», — говорится в проекте.

Разработчики Генплана подсчитала, что на каждый гипермаркет необходим участок площадью 3-5 гектар с учетом автопарковок.

«Выбор местоположения площадок гипермаркетов обусловлен, прежде всего, их удобным расположением в системе транспортных связей города», — сказано в документе.