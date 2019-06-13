Певец Шура продает свои зубы ради новой квартиры

Певец продает свои "раритетные" зубы, чтобы купить квартиру.

Александр Медведев (Шура) остался без собственного жилья.

В начале своего творческого пути певец Шура остался без передних зубов, но это, как ни странно, не повлияло на его популярность – напротив, публике запомнился подчеркнуто эпатажный образ.

После первого большого успеха Александр первым делом поставил на место выбитых зубов мост, пишет "Узнай все".

В 2003 году Шура за 100 тысяч долларов купил квартиру, однако из-за наркотической зависимости и проблем с деньгами был вынужден переписать ее в пользу третьих лиц.

Сейчас артист не зарабатывает столько, чтобы выплатить полную стоимость за новую квартиру.

Накануне Шура опубликовал пост, в котором то ли в шутку, то ли всерьез предложил поклонникам купить его старые зубы (фрагмент вставной челюсти на металлической основе), чтобы начать копить на новую квартиру.