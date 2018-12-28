Певица Бьянка подала на развод спустя четыре месяца после свадьбы

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В интервью Бьянка призналась, что стала инициатором расставания, но о причинах не говорит.
В августе певица Бьянка (Татьяна Липницкая) вышла замуж за гитариста Романа Безрукова. Свадьба состоялась в одном из бутик-отелей Подмосковья, а после торжества молодожены уехали в Таиланд на медовый месяц, пишет Cosmopolitan.
"Я не жалею о свадьбе, не собираюсь удалять совместные фото из соцсетей – мне не 15 лет, было столько прекрасного, что связано с Ромой. Я очень ему благодарна. Вся наша жизнь состоит из встреч и разлук, и нужно жить дальше. Мы сохраним теплое отношение друг к другу и продолжим совместное творчество", – объяснила артистка.
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