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Певица Елка поразила поклонников стройной фигурой в купальнике (ФОТО)

Новости. Общество
19:40, 28 Января 2020
фото: © instagram.com/elkasinger
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Исполнительница хита "Прованс" отдыхает с подругами на Бали.

Елка много купается и загорает, пишет Cosmopolitan.

Певица снялась бегущей по пляжу. Она поделилась ярким моментом с поклонниками.

"Смотри, как красиво я убегаю от ответственности", – с иронией сообщила Елка.

Звездные коллеги выразили обеспокоенность экстремально похудевшей фигурой артистки.

"Смотри, как я красиво ничего не жру", – написала Юлианна Караулова.

Поклонники присоединились к певице.

Они отметили, что чрезмерная худоба Ёлке не к лицу: "Вы в своем возрасте смотритесь странно с телом девочки", "Зачем так сильно худеть, это же, как минимум, некрасиво".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Музыкант
2020-01-28 21:14:14
Разные безголосые ёлки, палки, криды, кеды, рэперы, заполонили телеэкраны, называют себя звёздами?!
Набрал в интернете клип группы Альянс, "На заре" песня, 1987 год, Фантастика, какой голос! После такого вокала слушать биланов , агутиных, варумов,и прочую серость просто отпадает желание....
Писарев
2020-01-28 21:47:13
Музыкант, Только Летов, только хардкор!
кир
2020-01-28 19:58:49
Ёлки, палкИ.
Трезвый
2020-01-28 19:42:30
Больше нЕчем, ладно хоть станок хороший!
Гость
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