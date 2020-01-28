Певица Елка поразила поклонников стройной фигурой в купальнике (ФОТО)

Исполнительница хита "Прованс" отдыхает с подругами на Бали.

Елка много купается и загорает, пишет Cosmopolitan.

Певица снялась бегущей по пляжу. Она поделилась ярким моментом с поклонниками.



"Смотри, как красиво я убегаю от ответственности", – с иронией сообщила Елка.





Звездные коллеги выразили обеспокоенность экстремально похудевшей фигурой артистки.



"Смотри, как я красиво ничего не жру", – написала Юлианна Караулова.



Поклонники присоединились к певице.



Они отметили, что чрезмерная худоба Ёлке не к лицу: "Вы в своем возрасте смотритесь странно с телом девочки", "Зачем так сильно худеть, это же, как минимум, некрасиво".