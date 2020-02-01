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Певица МакSим покидает сцену из-за серьезных проблем со здоровьем

Новости. Общество
21:40, 01 Февраля 2020
фото: instagram.com/maksimartist
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36-летняя Марина Максимова приняла решение покинуть сцену, не сумев восстановиться после аварии.

В прошлом году Марина попала в серьезную аварию. После этого исполнительница проходила сложный курс лечения. Сегодня менеджмент звезды выступил с заявлением. МакSим уходит в бессрочный творческий отпуск, пишет "Cosmopolitan".

Генеральный продюсер Максимовой призналась, что певица долго не могла решиться уйти со сцены, тем более что у нее были запланированы концерты. Однако все выступления пришлось отменить.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня", — сообщила представитель звезды Маргарита Соколова в Instagram.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-01 21:55:15
Да и пес то с ней. Я вот совершенно не верю, что Афоня не отодрал манерную бабенку, которой он заменил мойку и у которой кран рычал как тигр. Не верю и всё.
Гость
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