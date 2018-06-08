Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 08 Июня 2018

Певица Слава "прибухнула" на красной дорожке

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
08.06.18 20:00
ФОТО: Анна Михалкова похудела на 15 кг
08.06.18 19:10
Названы лучший и худший аэропорты в мире
08.06.18 18:20
Все новости
Загрузка...

Предположительно, звезда перенервничала.

Певица Слава с дочерью Александрой появилась на красной дорожке ежегодной премии Fashion People Awards. То ли на улице было так холодно, то ли артистка перенервничала, но едва закончилась обязательная для таких событий фотосессия, как она полезла в сумку за горячительным, рассказывает издание "Дни.ру".

"Ваше здоровье!" – обратилась артистка ко всем присутствовавшим и присосалась к миниатюрной фляжке. Судя по запаху, там был далеко не чай. Да и глоток, кажется, был не первый за день. Однако у артистов нервная работа – они таким образом лечат нервы. 19-летняя дочка едва заметно толкала в бок лакавшую звезду.

А та рассказывала, как будет проводить лето: "У дочки сейчас идет сессия, а потом мы поедем в Грецию, где я на пять дней забронировала отель на Халкидиках. У нас будет суперномер на горе, с бассейном, чтобы никуда не выходить, а просто пять дней отдыхать, читать книжки и есть оливки".

Есть у артистки возможность отдыхать и на отечественных курортах. "Три года назад мы купили большую квартиру в Имеретинской низменности Сочи с видом на море и олимпийские объекты. Теперь кайфуем", – призналась Слава.

"Я очень горжусь мамой, и мне приятно, что мы внешне похожи, – улыбнулась девушка. – Поэтому тоже решила связать свою жизнь со сценой – учусь в Театральном институте имени Щепкина. Там ребята, конечно, знают, кто у меня мама, и иногда по-доброму подшучивают по этому поводу. Я вообще с детства знала, что мама – известный человек. Если ее на улицах узнают и подходят, я отхожу в сторонку. Хотя в детстве очень обижалась, когда фотографировали не меня, а только маму, ведь я тоже классная. Повзрослев, поняла, что мама этого достигла своим трудом, а мне только предстоит построить карьеру".

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
08.06.18 20:00
ФОТО: Анна Михалкова похудела на 15 кг
08.06.18 19:10
Названы лучший и худший аэропорты в мире
08.06.18 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

Сегодня 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
Сегодня 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 3
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
07.06.2018 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»