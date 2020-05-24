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Певица Валерия ответила Шнурову, высмеявшему Пригожина

Новости. Общество
20:40, 24 Мая 2020
фото: instagram.com/valeriya
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Певица Валерия поддержала слова продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии.

Как пишет "Ура.ру", исполнительница подтвердила, что некоторые артисты сейчас "действительно голодают".

"Поддержка музыкантам, актерам, художникам по всей стране (селебрити продержатся сами) очень бы не помешала", — приводит ее слова "Лента.ру".

Певица добавила, что некоторые из артистов "действительно голодают". Валерия также отметила, что лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову "с его партийными гонорарами поддержка точно не нужна".

Ранее Пригожин заявил, что во время пандемии коронавируса самыми уязвимыми оказались артисты. Он отметил, что даже самые востребованные звезды практически бедствуют, так как лишились возможности зарабатывать. В ответ на это Шнуров посмеялся над Пригожиным, написав стихотворение, где призвал "людей божьих" помочь тому, "кто чем может на еду".

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Комментарии

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2020-05-24 20:43:10
Каковы наши дальнейшие действия ? Хде питиция ?
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