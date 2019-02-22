Певица Валерия порадовала мужчин разными позами

Валерия выложила несколько фотографий, на которых тренируется в розовом топе и коротких шортах, которые открывают стройные ноги и мускулистый живот.

Валерия тщательно следит за своей фигурой, отслеживая каждый лишний килограмм. За время новогодних праздников она поправилась, но уже в конце февраля готова вновь похвастаться стройным телом, пишет Cosmopolitan.

Как признается, сама звезда, "лишний вес" составил всего два килограмма. Но она всё равно тренировалась только в полностью закрытой одежде, чтобы не расстраивать себя внешним видом. А теперь она довольна тем, что видит в зеркале.



Instagram

"Похудела на 1,5 кг. Форма ещё не идеальна, продолжаю работать над собой. Эрика, мой тренер, чуть телефон из рук не уронила от неожиданности, когда я вышла вдруг в шортах со словами: "Сегодня день откровений, маски сняты, мы должны знать правду", – сообщила Валерия.



Instagram

Певица худела с помощью интенсивных занятий и собственной системы питания, уменьшив рацион до 900 килокалорий в день. Она намерена и дальше сбрасывать вес.



Instagram

"Одно могу сказать, девочки – мальчики, расслабляться нужно, но только на время, чтобы дальше, взяв себя в руки, зажав волю в кулак, радостно бежать по жизни. Самая трудная победа — победа над самим собой. Вперед!", – заявила артистка поклонникам.