Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 22 Февраля 2019
фото: ТАСС / Григорий Собченко

Певица Валерия порадовала мужчин разными позами

Загрузка...

Валерия выложила несколько фотографий, на которых тренируется в розовом топе и коротких шортах, которые открывают стройные ноги и мускулистый живот.

Валерия тщательно следит за своей фигурой, отслеживая каждый лишний килограмм. За время новогодних праздников она поправилась, но уже в конце февраля готова вновь похвастаться стройным телом, пишет Cosmopolitan.

Как признается, сама звезда, "лишний вес" составил всего два килограмма. Но она всё равно тренировалась только в полностью закрытой одежде, чтобы не расстраивать себя внешним видом. А теперь она довольна тем, что видит в зеркале.


Instagram

"Похудела на 1,5 кг. Форма ещё не идеальна, продолжаю работать над собой. Эрика, мой тренер, чуть телефон из рук не уронила от неожиданности, когда я вышла вдруг в шортах со словами: "Сегодня день откровений, маски сняты, мы должны знать правду", – сообщила Валерия.


Instagram

Певица худела с помощью интенсивных занятий и собственной системы питания, уменьшив рацион до 900 килокалорий в день. Она намерена и дальше сбрасывать вес.


Instagram

"Одно могу сказать, девочки – мальчики, расслабляться нужно, но только на время, чтобы дальше, взяв себя в руки, зажав волю в кулак, радостно бежать по жизни. Самая трудная победа — победа над самим собой. Вперед!",  – заявила артистка поклонникам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-02-22 20:22:52
Кривой какой-то камерой её снимали. И так-то ведь не красавица.
Изя
2019-02-22 20:13:35
Посмотреть надо фильм Навального про мафию в Карачаево-Черкесии и как там с ними Валерия дружит . Сразу интерес к ней пропадает .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
16.02.2019, 09:25
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии
19.02.2019, 11:29
ВИДЕО: Появились кадры с места страшной аварии в Карелии, где машину разорвало на части
19.02.2019, 13:54
"Не дай бог взрыв…"
15.02.2019, 12:41
ФОТО: В Петрозаводске выбрали Мисс и Миссис Великая Русь
21.02.2019, 11:48
Глава МВД Карелии впервые прокомментировал двойное убийство, которое совершил петрозаводский "маньяк"

Аналитика

20.02.2019 15:05
Политкухня
Новый социализм 14
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 4
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 26
18.02.2019 10:55
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 18
18.02.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:49
Личное мнение
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 2
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена. 
Журналист стал "угрозой национальной безопасности"
21.02.2019 12:21
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 3
18.02.2019 11:43
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
архив чтиво

Медиа

"Карелиянапрокат"
Сегодня 15:10
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»