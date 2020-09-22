ПФР назвал невозможным прекратить начисление невостребованных пенсий на карты

Пенсионный фонд назвал несоответствующей действительности информацию об угрозе приостановки начисления пенсии на карту, если пенсионер не снимет средства в течение полугода.

Об этом сообщили RNS в пресс-службе Пенсионного фонда (ПФР).

"Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит", - говорится в сообщении.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил , что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплаты, если не снимает ее с карты на протяжении полугода.

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