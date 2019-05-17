ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.

Но закона о введении цифровых трудовых книжек до сих пор нет. В Минтруде сообщили, что внести соответствующий документ в Госдуму планируют до конца весенней сессии, чтобы он начал работать со следующего года, пишут "Известия".

При этом эксперты уверены, что спешить с отказом от бумажных трудовых пока не стоит: не все предприятия малого бизнеса готовы к работе с цифровыми.

Кроме того, аналоговую трудовую книжку лучше сохранить на тот случай, если данные при передаче в ПФР потеряются. Прецеденты, говорят, были.