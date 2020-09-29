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Пикеты в Петрозаводске: "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" (ФОТО)

Новости. Общество
15:06, 30 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В карельской столице прошла акция в поддержку исследователя сталинских репрессий, осужденного по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

В Петрозаводске днем 30 сентября прошли одиночные пикеты в поддержку известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, приговоренного накануне Верховным судом Карелии к 13 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Жители карельской столицы и гражданские активисты из Москвы, приехавшие на суд, вышли на Студенческий бульвар с плакатами "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" и "Не допустим повторения Сандармоха!".


Пикет в Петрозаводске. Фото: Валерий Поташов

"Приговор – чудовищный! Приговор, которого не должно быть! – рассказала одна из участниц акции, библиотекарь из Москвы Каринэ Старостина. –  Тот, кто хоть чуть-чуть следил за этим делом, понимает, что дело – чисто политическое, что это – месть за то, что человек пытался напомнить нам нашу историю, за то, что он боролся, чтобы мы помнили о наших предках, которые погибли в страшные 30-е годы. Может быть, это сейчас самое страшное для наших властей?".

По словам Каринэ Старостиной, в ее семье в те годы сидели почти все, и из сталинских лагерей вернулась только ее бабушка.


Библиотекарь из Москвы Каринэ Старостина. Фото: Валерий Поташов

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.


Акция в поддержку Юрия Дмитриева. Фото: Валерий Поташов

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам задержанный свою вину не признал, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Рядовой
2020-09-30 17:02:20
Страна как была гулагом,так и осталась!
Не надо было Дмитриеву копать, и девочку на воспитание сидевшему человеку тоже не надо было давать.....
сергей
2020-09-30 16:39:28
сколько стоит постоять?????????????
zanoza
2020-09-30 15:58:31
Присоединяюсь к пикетчикам, несмотря на угрозу быть выпоротой кнутом.
новый
2020-09-30 16:14:46
zanoza, да кому нужен твой старческий целлюлит :)
zanoza
2020-09-30 16:31:22
новый, обрадовал :) Пороть будут только молодух, пойду бабок на пикет собирать.
новый
2020-09-30 15:51:43
И балетмейстер поташев вокруг приплясывал, фотоаппаратиком пощелкивал, дабы потом фоточки своим западным хозяевам отправить за две печенюшки и визу.
елпидифор
2020-09-30 15:33:51
А кир - типичный стукач! Назвал фамилию человека, подонок.
Саныч
2020-09-30 15:31:10
Придурковатые новокиры снова взбеленились.
новый
2020-09-30 15:21:38
Этим кисточки больше не продавать :) . Совсем шифер поехал
кир
2020-09-30 15:17:41
Давно кнут не ходил по вашим спинам. Слишком "добренькая" власть. Бесстыжие тётки на фотках. Одна из них Тамара Спектор, стоятельница на мосту? Только выпороть.
Гость
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