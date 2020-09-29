Пикеты в Петрозаводске: "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" (ФОТО)

В карельской столице прошла акция в поддержку исследователя сталинских репрессий, осужденного по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

В Петрозаводске днем 30 сентября прошли одиночные пикеты в поддержку известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, приговоренного накануне Верховным судом Карелии к 13 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Жители карельской столицы и гражданские активисты из Москвы, приехавшие на суд, вышли на Студенческий бульвар с плакатами "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" и "Не допустим повторения Сандармоха!".



Пикет в Петрозаводске. Фото: Валерий Поташов

"Приговор – чудовищный! Приговор, которого не должно быть! – рассказала одна из участниц акции, библиотекарь из Москвы Каринэ Старостина. – Тот, кто хоть чуть-чуть следил за этим делом, понимает, что дело – чисто политическое, что это – месть за то, что человек пытался напомнить нам нашу историю, за то, что он боролся, чтобы мы помнили о наших предках, которые погибли в страшные 30-е годы. Может быть, это сейчас самое страшное для наших властей?".

По словам Каринэ Старостиной, в ее семье в те годы сидели почти все, и из сталинских лагерей вернулась только ее бабушка.







Библиотекарь из Москвы Каринэ Старостина. Фото: Валерий Поташов

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.



Акция в поддержку Юрия Дмитриева. Фото: Валерий Поташов

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам задержанный свою вину не признал, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.