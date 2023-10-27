В России отмечают День памяти жертв политических репрессий

В этот день в мэрии напомнили, что на территории карельской столицы захоронены сотни погибших.

В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. В довоенные и послевоенные годы 20 века преследованиям подвергались люди разных сословий, профессий и религиозных убеждений.



Миллионы человек были репрессированы по национальному признаку, заявили в мэрии Петрозаводска.



В «Поминальных списках Карелии» значатся более 13 тысяч людей, безвинно казненных и замученных в исправительно-трудовых лагерях.



В Петрозаводске в память о жертвах установлен поклонный крест в Сулажгоре. Кроме того, останки 400 соотечественников покоятся на Зарецком кладбище.



Напомним, что официально памятная дата была учреждена Верховным Советом РСФСР 18 октября 1991 года.