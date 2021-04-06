Пилот обнажился во время управления самолетом и пошел под суд

Суд предъявил бывшему пилоту американской авиакомпании Southwest Airlines обвинение в непристойном поведении во время одного из его рейсов.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Daily News.

Уточняется, что в августе 2020 года, Майкл Хаак (Michael Haak) был одним из пилотов самолета, летевшего из Филадельфии в Орландо. Как сообщает издание со ссылкой на документы судебного дела, Хаак обнажил свои гениталии, управляя воздушным судном.

При этом представитель перевозчика сообщил, что Хаак уволился еще до того, как авиакомпании стало известно об инциденте. На данный момент идет расследование дела — пилоту грозит тюремное заключение сроком до 90 дней и штраф в размере 500 долларов (около 38 тысяч рублей).

Прочие обстоятельства дела и информация о том, кто мог быть свидетелем инцидента, не раскрываются.

"Наша корпоративная культура построена на уважении к другим людям. Произошедшее событие несовместимо с поведением, которого мы требуем от наших сотрудников", — заявили в авиакомпании.