Сергей Пирожников рассказал, как в Петрозаводске появился Центр воинской славы

В карельской столице 30 июня 2018 года состоялась презентация Центра воинской славы Петрозаводска.

Этот день считается официальной датой открытия уникальной городской площадки патриотического воспитания, где сегодня сосредоточена историческая память Петрозаводска - здесь представлены артефакты воинской истории города, материалы и документы, всего более 2600 экспонатов.

Центр воинской славы Петрозаводска – инновационный образовательный, методический и туристический объект, который служит местом притяжения людей разных поколений – всего за год его посетило более 5 тысяч человек, на базе Центра провели около сотни мероприятий и почти двести экскурсий.

Между тем, не многие знают, что центр появился в результате частной инициативы. Его создатель – известный в городе предприниматель, политик и благотворитель Сергей Пирожников. Благотворительный фонд Сергея Пирожникова "Основа" провел всю техническую и организационную работу, собрал экспонаты, по сути, создал этот центр с нуля.

Мы встретились с Сергеем Пирожниковым и попросили его рассказать о том, как родилась идея открыть такую площадку в Петрозаводске, как создавался Центр воинской славы и как проект будет развиваться в будущем.

- Идея центра возникла в 2015 году сразу после присвоения Петрозаводску почетного звания "Город воинской славы". Я помню, что примерно в это же время благотворительный фонд "Основа" организовал для всех желающих лекцию о Зимней войне на базе кинотеатра "Премьер" при участии историка Баира Иринчеева. Желающих послушать лекцию было так много, что я убедился – эта тема по-настоящему интересует жителей города. И я подумал, что можно создать в Петрозаводске центр воинской славы, куда каждый желающий мог бы прийти и получить информацию о военных исторических событиях нашего города и республики.

Подробнее читайте здесь.