Пицца и клубника: на какие проекты начинающим бизнесменам в Петрозаводске дадут по 100 тыс.

Служба занятости Петрозаводска одобрила первые бизнес-планы граждан, желающих открыть собственное дело, на получение увеличенной субсидии в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщает управление труда и занятости, на рассмотрение экспертной комиссии были представлены бизнес-проекты по созданию фермерского хозяйства "Домашняя клубника с доставкой" и мини-пекарни Pizza casa.

"Также соискателям одобрены бизнес-планы на оказание услуг салонами красоты, в сфере розничной торговли, производство электромонтажных работ", - сказано в сообщении ведомства.

С 27 июня в Карелии увеличены размеры субсидий с 58,8 тысячи до 100 тысяч рублей для участников программы самозанятости по таким видам деятельности, как: растениеводство, животноводство, лесоводство, лесозаготовки, обрабатывающее производство, за исключением ремонта и монтажа машин и оборудования, строительства зданий, строительства инженерных сооружений.

Для безработных инвалидов увеличены до 100 тыс. руб. размеры единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела, а в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси – до 150 тыс. руб.

"Средства на безвозмездной основе могут получить безработные граждане, имеющие статус безработного и состоящие на учете в службе занятости, - отмечают в управлении труда и занятости. - С начала года в Карелии обеспечена самозанятость 113 граждан".