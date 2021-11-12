Пивненко объяснила, почему в Карелии на указ о «северах» отреагировали острее, чем в других регионах

Отмена указа «о северах» и последующее принятие нового документа, закрепляющего статус северных территорий, вызвала большой резонанс только Карелии.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям». Вместо него принято постановление правительства, где содержится перечень северных территорий. Все районы Карелии вошли в него в полном составе.

«Действительно, тема заволновала очень сильно жителей Карелии, в отличие от жителей других регионов, кого этот указ касался», — сказала Пивненко.

Она пояснила, почему в Карелии так остро отреагировали.

«Жители Карелии — они более активны по сравнению с жителями других регионов, несмотря на то, что нас считают немножечко подморженными, учитывая, что мы северяне. У меня даже председатель Государственной Думы спрашивал: «Валентина Николаевна, а что в Карелии происходит? Нужна ли какая-то помощь»?.. А по «северным»?». Я говорю, у нас все нормально, побольше дадите, лучше будет», — добавила депутат.