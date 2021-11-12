890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Поезд несколько километров протащил застрявшую легковушку (ФОТО и ВИДЕО)
25.11.2021 20:30

Пивненко объяснила, почему в Карелии на указ о «северах» отреагировали острее, чем в других регионах

Новости. Общество
13:49, 26 Ноября 2021
фото: © Государственная Дума

Новости партнеров

Отмена указа «о северах» и последующее принятие нового документа, закрепляющего статус северных территорий, вызвала большой резонанс только Карелии.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям». Вместо него принято постановление правительства, где содержится перечень северных территорий. Все районы Карелии вошли в него в полном составе.

«Действительно, тема заволновала очень сильно жителей Карелии, в отличие от жителей других регионов, кого этот указ касался», — сказала Пивненко.

Она пояснила, почему в Карелии так остро отреагировали.

«Жители Карелии — они более активны по сравнению с жителями других регионов, несмотря на то, что нас считают немножечко подморженными, учитывая, что мы северяне. У меня даже председатель Государственной Думы спрашивал: «Валентина Николаевна, а что в Карелии происходит? Нужна ли какая-то помощь»?.. А по «северным»?». Я говорю, у нас все нормально, побольше дадите, лучше будет», — добавила депутат.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-11-26 14:21:05
Вот не первариваю ее и все тут .
кир
2021-11-26 14:20:25
Себя пиарит бесполезная. :)
User
2021-11-26 14:12:51
Рассказала баба Валя
Популярно, без затей
Что в республике творится
Ей из Гамбурга видней
карел
2021-11-26 14:22:45
User, совсем оторвалась от реальной жизни в регионе .
кир
2021-11-26 14:18:24
User, так точно. Молодец! :)
David.
2021-11-26 14:10:32
Нет Пивненко, просто они беднее других и это вопрос выживания!!
Полезный
2021-11-26 14:09:32
Смуты не будет. Идите работайте
Неизвестно
2021-11-26 14:02:19
Чего она говорит такое? у людей денег нет, а тут надбавки отменяют еще...это главная причина..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО)
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Чтиво

25.11.2021 15:11
Личное мнение
«Антиваксеры» как новые «внутренние враги» 5
Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?
Вы уволены! 8
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»