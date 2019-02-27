Пивненко приехала в Питкяранту после митинга, на который жители вышли с бумажными вилами

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко приехала в среду в Питкяранту на сессию районных депутатов.

Напомним, 23 февраля в Питкяранте прошел митинг против оптимизации и плохой уборки улиц от снега. Около 30 активных горожан вышли к зданию местной администрации с бумажными вилами, топорами, серпами и молотами. На месте побывал корреспондент "Столицы на Онего".

В среду, 27 февраля, в здании районной администрации Питкяранты пройдет сессия депутатов. На встречу приехала Валентина Пивненко.

"Мой регион, мои избиратели – это Карелия, все районы. Я сама выбираю, куда мне ехать и зачем. А приехала потому, что это совпало с графиком моей работы. Я могу быть в районе, потому что сегодня здесь как раз проходит сессия. Хочу посмотреть и послушать, какие вопросы решаются в районе. С этим и связан мой визит. Остальные дни меня не устраивали, потому что у меня была работа в республике Карелия. И завтра тоже будет", - сказала "Столице на Онего" Валентина Пивненко.

Депутат отметила, что ей известно о прошедшем митинге.

"Конечно, в курсе. Я знаю все, что происходит в республике. Это право людей на митинги – выходить со своими требованиями. Что я могу иное думать. А причины могут быть разные. Я не знаю существа. Насколько обосновано проведение было именно митинга, а не конкретной встречи с администрацией, со депутатами и с руководством района", – отметила Пивненко.