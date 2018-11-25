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Новости. Общество
16:00, 25 Ноября 2018
фото: Сайт Государственной Думы ФС РФ

Пивненко продолжит борьбу за пенсии жителей Карелии

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.

- Валентина Николаевна, когда Госдума утверждала повышение пенсионного возраста, жители Карелии все-таки надеялись, что нас это не коснется. Почему не удалось оставить для северян 50 и 55 лет?

-  Когда шло обсуждение этого вопроса, мы с коллегой, депутатом Тарасенко вносили поправку, чтобы пенсионный возраст для жителей Севера не повышали. И за эту поправку профильный комитет проголосовал. Но потом  подключилось правительство, и, в конце концов, депутатов убедили переголосовать, и поправку отклонили. При этом нас обвинили в том, что на реализацию поправки потребуется огромная сумма - чуть ли не 100 миллиардов рублей министр труда Максим Топилин называл, и говорил, что таких денег у государства нет. Хотя на самом деле цифра появилась, по большому счету, с потолка – расчетов представлено не было.

- Есть ли надежда восстановить пенсионные права жителей Карелии в будущем? 

- Надежда есть, именно этой работой я сейчас и занимаюсь. Речь идет о сохранении пенсионных прав в части выхода на пенсию по возрасту для категории населения, проживающего на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Чтобы у нас все вернулось, как было, - 50 и 55 лет выхода на пенсию. 

Сейчас готовится аналитический материал для того, чтобы убеждать правительство и президента определить преференции для северных территорий, учитывая малую численность населения, высокий отток населения и низкий уровень жизни людей.

 Полный текст интервью Валентины Пивненко читайте здесь.

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