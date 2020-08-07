Пивненко: "Все оценки будут поставлены"

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о предстоящем заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии в Москве и объектах столетия, работа над которыми продолжается.

- Когда члены госкомиссии обсудят все вопросы и закроют программу 100-летия республики?

- Итоги будем подводить на заседании госкомиссии, которое будет вести ее руководитель Николай Патрушев. Предположительно это будет 4 сентября. Там все оценки будут поставлены, в том числе и по привлечению в Карелию финансовых, инвестиционных ресурсов.

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