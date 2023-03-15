Пьяная автоледи устроила жесткое ДТП в одном из районов Петрозаводска

Дорожная авария произошла вечером 14 марта на улице Боровая в Петрозаводске.

В карельской столице нетрезвая автоледи попала в дорожную аварию. 14 марта в 20.00 на улице Боровой 41-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Primera врезалась в Renault Megane.



Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции отстранили водителя от управления, провели освидетельствование, рассказали в ГИБДД Петрозаводска.



Теперь петрозаводчанке грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.



