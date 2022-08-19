Пьяная девушка выскочила под колеса автомобиля в Петрозаводске

Автомобилистка рассказала, как к ней под колеса выскочила неадекватная девушка.

ЧП произошло в пятницу, 19 августа, информирует читательница паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Моя поездка в Пески вчера, 19 августа, чуть не закончилась трагедией. Подросток, девушка, выбежала на дорогу в сильном алкогольном опьянении. Никто не пострадал. Я думаю, ей даже было не страшно, так как я вышла из машины, подошла к ней, и она даже не понимала, что сделала», — описала ситуацию автор поста.