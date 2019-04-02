Пьяная и опухшая МакSим шокировала фанатов своим внешним видом на концерте

Поклонники творчества 35-летней певицы с нетерпением ждали её гастролей после большого перерыва.

В пятницу певица МакSим выступала в одном из рестобаров Стерлитамака. Билеты на концерт были не самыми дешёвыми, поэтому поклонники ожидали настоящее шоу. Шоу действительно было, но не совсем такое, какого все хотели. Невесомая фея предстала в непривычном для неё виде, пишет "Лайф".

"Была пьяной, неухоженной, лицо всё опухшее. После концерта осталась на фуршет и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник её под руки увёл. Потом на ресепшен спускался за нашатырём. Говорят, от неё ушёл возлюбленный", - написал пользователь Сети.

Но фанаты тут же бросились на защиту певицы. Они напомнили, что МакSим не просто так отсутствовала год — она брала перерыв из-за серьёзных проблем со здоровьем. И вообще — исполнительнице 35 лет, а с возрастом всё сложнее следить за фигурой.

Сама МакSим объяснила всё усталостью. Недавно она пережила тяжёлую борьбу с анорексией, которая измотала её организм. К тому же певица закончила долгие и болезненные отношения, которые "ничего не создавали, а только мучили обоих".