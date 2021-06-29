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В Карелии осудили женщину, которая в пьяном угаре выбросила с 4 этажа кошку с котенком

Новости. Криминал
07:15, 30 Июня 2021
фото: © Владимир Рыбалко / ВК

За убийство кошки суд приговорил сегежанку к исправительным работам условно, сообщили на сайте судебной инстанции.

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города по статье «Жестокое обращение с животными».

В ходе рассмотрения дела было установлено, что осужденная в пьяном состоянии выбросила с лоджии своей квартиры, расположенной на 4 этаже, сначала кошку, а затем ее котенка. Кошка от полученных травм погибла, котенок выжил, но также травмировался. При этом женщина отдавала себе отчет в том, что может причинить животным боль и страдания.

Суд признал сегежанку виновной и, с учетом возраста женщины и отсутствия у нее судимостей, назначил ей наказание в виде исправительных работ. Осуждена условно.

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Комментарии

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Generalus87
2021-06-30 07:22:35
Исправительные работы условно, вот это наказание!!!
Гость
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