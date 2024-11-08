Пьяное застолье привело к кровопролитию в Заозерье

Правоохранители установили лицо, подозреваемое в убийстве местного жителя.

Жителя Пряжинского района, подозреваемого в убийстве мужчины из Заозерья, задержали правоохранители. Об этом сообщил Следком Карелии.

По информации ведомства, 5 ноября 2024 года в одном из домов в селе Заозерье Прионежского района бригада скорой помощи обнаружила мужчину с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки и живота. Потерпевшего оперативно госпитализировали. Однако мужчина скончался от полученных травм на следующий день.

Следователи совместно с сотрудниками МВД провели расследование и в этот же день нашли подозреваемого. Им оказался уроженец Пряжинского района.

Мужчина пытался придумывать разные истории, чтобы оправдать себя и доказать свою непричастность к убийству. Однако правоохранители нашли следы крови на одежде обвиняемого и орудие преступления. Предположительно, кровопролитие произошло во время распития алкоголя и бытовой ссоры.

Злоумышленника задержали. По уголовному делу правоохранители продолжают собирать доказательства для закрепления обвинения.



