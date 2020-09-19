Пьяного мужчину на мопеде поймали в Карелии

Сотрудники ГИБДД Питкяранты отстранили от управления мопедом мужчину в состоянии опьянения.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне вечером, около 19 часов на 89 км автодороги "Олонец – Питкяранта", сотрудники местной госавтоинспекции остановили 58-летнего водителя мопеда в состоянии опьянения.

Были составлены соответствующие административные материалы. Водителя ждет административный штраф и лишение водительских прав.

Мопед эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы в Карелии остановили двух пьяных водителей на "Тойотах".