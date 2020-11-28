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Пьяному водителю иномарки в Карелии грозит арест

Новости. Происшествия
12:50, 29 Ноября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Медвежьегорском районе остановлен водитель без прав и в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 28 ноября, автоинспекторы Медвежьегорского района на 635 км федеральной автодороги Медгора - Вологда около часа ночи остановили автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился 26-летний водитель без прав и с признаками опьянения.

Ранее водитель был лишен водительских прав, срок лишения истек, но удостоверение водитель в ГИБДД не получил. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения нарушитель отказался.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административный, в ближайшее время будет вынесено судебное решение.

Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток.

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